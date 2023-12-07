ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim ayında %71 arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 09:18:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %71 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,4 düşüşle 94.964 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 33,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 76,6 milyon $’a kıyasla 56,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 25.329 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında yapılmayan ithalata kıyasla 33.162 mt ile Mısır oldu. Mısır’ı, 17.017 mt ile Meksika, 14.886 mt ile Bulgaristan, 14.346 ile Cezayir ve 7.887 mt ile Kanada takip etti.