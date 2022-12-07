ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim ayında %19,7 düştü

Çarşamba, 07 Aralık 2022 09:04:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %19,7 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %31,6 düşüşle 86.756 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 82,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 102,2 milyon $’a kıyasla 76,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 53.268 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 45.606 mt’a kıyasla 53.168 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 25.268 mt ile Meksika, 10.996 mt ile Cezayir, 8.923 mt ile Kanada ve 4.779 mt ile Brezilya takip etti.