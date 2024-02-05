﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %32,3 düştü

Pazartesi, 05 Şubat 2024 09:22:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %32,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %38,4 düşüşle 46.694 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 61 milyon $’a kıyasla 66,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.379 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.282 mt’a kıyasla 13.576 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.887 mt ile Mısır, 9.578 mt ile Kanada, 5.957 ile Bulgaristan ve 4.987 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle revize edildi

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları cansız satışlar ve vadeli fiyatlardaki düşüş sebebiyle gevşedi

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Danieli Iraklı Muhaj Baghdad için yeni haddehane kuracak

05 Şub | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak sonunda %0,5 yükseldi

05 Şub | Çelik Haberler

Lübnan’da ithal uzun mamul için verilen tekliflerin sayısı arttı, alımlar halen sınırlı

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa’nın güneyinde uzun mamul fiyatlarında belirsizlik hakim

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasası yavaşladı, fiyatlar baskı altında

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri satışlarını kapattı

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 5. Hafta, 2024

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları şimdilik yatay

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük