ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %32,3 düştü

Pazartesi, 05 Şubat 2024 09:22:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %32,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %38,4 düşüşle 46.694 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 61 milyon $’a kıyasla 66,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.379 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.282 mt’a kıyasla 13.576 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.887 mt ile Mısır, 9.578 mt ile Kanada, 5.957 ile Bulgaristan ve 4.987 mt ile Brezilya takip etti.