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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ağustos’ta aylık %24,3 düştü

Salı, 22 Ekim 2024 09:47:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %24,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %144,2 düşüşle 63.287 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 93,8 milyon $’a kıyasla 41,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 26.940 mt ile Mısır oldu. Mısır’ı, 15.544 mt ile Bulgaristan, 8.207 mt ile Meksika, 5.895 ile Kanada ve 3.826 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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