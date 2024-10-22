ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ağustos’ta aylık %24,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %24,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %144,2 düşüşle 63.287 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 93,8 milyon $’a kıyasla 41,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 26.940 mt ile Mısır oldu. Mısır’ı, 15.544 mt ile Bulgaristan, 8.207 mt ile Meksika, 5.895 ile Kanada ve 3.826 mt ile Türkiye takip etti.