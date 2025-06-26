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ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Nisan ayında %36,1 düşüş kaydetti

Perşembe, 26 Haziran 2025 10:04:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %36,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %53,7 düşüşle 54.756 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 52,3 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 76,9 milyon $’a kıyasla 31,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 28.966 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i 19.204 mt ile Vietnam, 4.632 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.549 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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