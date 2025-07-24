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ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Mayıs ayında %34,7 artış kaydetti

Perşembe, 24 Temmuz 2025 10:06:10 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %34,7 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %39,7 düşüşle 73.792 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 31,1 milyon $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 72,3 milyon $’a kıyasla 39,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 38.562 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı 19.668 mt ile Mısır, 7.134 mt ile Türkiye ve 5.252 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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