ABD’nin inşaat demiri ihracatı Temmuz’da aylık %3,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %3,4 artış ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %11 düşüşle 20.724 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 16,6 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 21,1 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 11.700 mt’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 17.886 mt’a kıyasla 13.766 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.019 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.627 mt ile Bahama Adaları takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.