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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında %60,4 yükseldi

Cuma, 19 Nisan 2024 09:29:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %60,4 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %46,1 artışla 28.776 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a kıyasla 20,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.301 mt’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 18.219 mt’a kıyasla 26.402 mt ile Kanada oldu. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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