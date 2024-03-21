ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %28,3 yükseldi

Perşembe, 21 Mart 2024 09:29:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %28,3 artış ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %11,5 düşüşle 17.939 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 12.817 mt’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 15.489 mt’a kıyasla 16.302 mt ile Kanada oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.