﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %28,3 yükseldi

Perşembe, 21 Mart 2024 09:29:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %28,3 artış ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %11,5 düşüşle 17.939 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 12.817 mt’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 15.489 mt’a kıyasla 16.302 mt ile Kanada oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları ve talebi değişmedi

21 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li ESA cansız talep nedeniyle inşaat demiri fiyatlarını değiştirmedi

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları şimdilik yatay, talep zayıf

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Mart 2024

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 11 ayında %7,6 yükseldi

20 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları seçim öncesinde talebin zayıflamasıyla geriledi

19 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Mart 2024

19 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları düşüş gösterdi

19 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Şubat döneminde yılında %6,6 düştü

19 Mar | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yükseldi

18 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük