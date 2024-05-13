ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayında %43,1 geriledi

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:24:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı, aylık %43,1 ve yıllık %25,6 düşüşle 16.356 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 20,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 13,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 26.401 mt’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 19.660 mt’a kıyasla 13.934 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.041 mt ile Bahamalar takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.