ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %6,4 düştü

Pazartesi, 22 Ocak 2024 09:24:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %6,4 ve 2022’nin Kasım ayına kıyasla %59,1 artışla 27.994 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 18,4 milyon $’a ve 2022 yılın Kasım ayında kaydedilen 12,6 milyon $’a kıyasla 16,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 18.197 mt’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 11.225 mt’a kıyasla 18.256 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.103 mt ile Britanya Virjin Adaları takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.