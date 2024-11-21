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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül’de aylık %2,4 geriledi

Perşembe, 21 Kasım 2024 09:12:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %2,4 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %7,6 düşüşle 18.638 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a kıyasla 15,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 14.683 mt’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 18.504 mt’a kıyasla 13.061 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.446 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.441 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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