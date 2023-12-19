ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %11,2 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 09:27:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %11,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %38,1 artışla 22.294 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 15,7 milyon $’a kıyasla 18,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 18.504 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 10.998 mt’a kıyasla 18.197 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.483 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.