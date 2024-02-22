ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında %32,9 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 09:23:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %32,9 düşüş ve 2022’nin Aralık ayına kıyasla %6,1 artışla 13.987 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 11,8 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 18.256 mt’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 8.671 mt’a kıyasla 12.817 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.