ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos’ta aylık %8,6 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %8,6 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %30,5 düşüşle 19.082 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 20,8 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 13.766 mt’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 22.517 mt’a kıyasla 14.683 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.472 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.206 mt ile Bahama Adaları takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.