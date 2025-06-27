ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Nisan ayında %69,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %69,2 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %71,9 düşüşle 5.396 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 14,7 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 16 milyon $’a kıyasla 4,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 10.350 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 13.014 mt’a kıyasla 3.744 mt ile Kanada oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.