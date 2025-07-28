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ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Mayıs ayında %57,8 yükseldi

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 10:47:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %57,8 artış ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %19,5 düşüşle 13.911 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4,9 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 12,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.744 mt’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 10.924 mt’a kıyasla 8.362 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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