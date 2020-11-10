ABD’nin hurda ihracatı Eylül ayında %37,1 düştü

Salı, 10 Kasım 2020 10:50:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %37,1 ve yıllık %6,2 düşüşle 1.177.392 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Malezya olurken, söz konusu ihracat aylık %14,8 düşüş fakat yıllık %193,2 artış göstererek 194.821 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Malezya’yı 189.142 mt ile Türkiye, 169.375 mt ile Bangladeş, 137.660 mt ile Meksika ve 105.963 mt ile Tayvan izledi.

Aynı ayda, ABD’nin demir çelik hurda ihracatının değeri ise aylık %31,8 ve yıllık %5,8 düşüşle 342,2 milyon $ oldu.