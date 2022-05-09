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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Mart ayında %5,1 düştü

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:16:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %5,1 ve yıllık %19,8 düşüşle 1.293.622 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 647,6 milyon $'a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 622,7 milyon $'a kıyasla 605,7 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %48,7 artışla ve yıllık %2,9 düşüşle 321.387 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 292.423 mt ile Türkiye, 99.463 mt ile Tayvan, 93.246 mt ile Bangladeş ve 93.015 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: hurda hammaddeler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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