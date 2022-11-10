ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Eylül ayında %3,8 yükseldi

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:15:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %3,8 ve yıllık %8,2 artışla 1.447.572 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 553,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 610,8 milyon $’a kıyasla 529,6 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %96,8 ve yıllık %5,9 artışla 297.793 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 232.817 mt ile Hindistan, 215.039 mt ile Türkiye, 151.403 mt ile Malezya ve 103.526 mt ile Peru takip etti.