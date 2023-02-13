ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Aralık ayında %22,5 arttı

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:09:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %22,5 ve yıllık %36,6 artışla 1.505.677 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 511,9 milyon $’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 517,9 milyon $’a kıyasla 589,7 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Hindistan olurken, söz konusu ihracat aylık %23,3 ve yıllık %873,2 artışla 407.888 mt seviyesinde kaydedildi. Hindistan’ı, 331.552 mt ile Türkiye, 236.072 mt ile Meksika, 91.085 mt ile Tayvan ve 75.413 mt ile Vietnam takip etti.