﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Kasım ayında %27,6 azaldı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:14:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %27,6 ve yıllık %7,5 düşüşle 1.229.602 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 597,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 619,9 milyon $’a kıyasla 511,9 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Hindistan olurken, söz konusu ihracat aylık %2 ve yıllık %598,8 artışla 320.462 mt seviyesinde kaydedildi. Hindistan’ı, 183.159 mt ile Türkiye, 179.241 mt ile Meksika, 112.138 mt ile Tayvan ve 68.017 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de hurda fiyatları yatay seyretti

11 Oca | Hurda ve Hammadde

Rusya’nın hurda ihracat kısıtlamasında yaptığı değişiklik piyasanın dengesini neredeyse hiç etkilemedi

11 Oca | Çelik Haberler

Konteyner bazlı hurda fiyatları Bangladeş’e yapılan son bağlantılarla yükseldi

11 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları sonunda netleşti

11 Oca | Hurda ve Hammadde

New Jersey’nin Newark ve Camden şehirlerinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

11 Oca | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da konteyner bazlı P&S kalite hurda fiyatları

11 Oca | Hurda ve Hammadde

Pakistanlı inşaat demiri üreticileri artan maliyetler sonucu yerel fiyatlarını yukarı çekti

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Los Angeles’da konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

10 Oca | Hurda ve Hammadde

New York’ta konteyner bazlı değirmen hurdası ve HMS kalite hurda fiyatları

10 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları hala netleşmedi

10 Oca | Hurda ve Hammadde