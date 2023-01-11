ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Kasım ayında %27,6 azaldı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:14:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %27,6 ve yıllık %7,5 düşüşle 1.229.602 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 597,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 619,9 milyon $’a kıyasla 511,9 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Hindistan olurken, söz konusu ihracat aylık %2 ve yıllık %598,8 artışla 320.462 mt seviyesinde kaydedildi. Hindistan’ı, 183.159 mt ile Türkiye, 179.241 mt ile Meksika, 112.138 mt ile Tayvan ve 68.017 mt ile Kanada takip etti.