ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Mayıs ayında %1,5 düştü

Perşembe, 14 Temmuz 2022 09:19:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %1,5 ve yıllık %20 düşüşle 1.632.900 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 831,4 milyon $'a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 771,3 milyon $'a kıyasla 873 milyon $ oldu.

Mayıs ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %25,4 ve yıllık %5,4 düşüşle 325.481 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 241.383 mt ile Vietnam, 188.470 mt ile Türkiye, 154.122 mt ile Bangladeş ve 109.055 mt ile Tayvan takip etti.