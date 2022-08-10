ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Haziran ayında %1,1 arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:19:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,1 ve yıllık %2,9 artışla 1.650.638 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 873 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 673,9 milyon $’a kıyasla 664,2 milyon $ oldu.

Haziran ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %64,4 ve yıllık %131,2 artışla 535.250 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 383.702 mt ile Singapur, 218.362 mt ile Bangladeş, 92.213 mt ile Romanya ve 80.823 mt ile Kanada takip etti.