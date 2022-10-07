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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ağustos ayında %4,9 yükseldi

Cuma, 07 Ekim 2022 09:19:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %4,9 artışla ve yıllık %26,1 düşüşle 1.395.027 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 535,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 893,4 milyon $’a kıyasla 553,6 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %132,4 artışla ve yıllık %15,9 düşüşle 339.300 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 270.040 mt ile Hindistan, 192.561 mt ile Bangladeş, 151.298 mt ile Meksika ve 107.720 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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