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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Temmuz ayında %19,5 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 09:13:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %19,5 ve yıllık %7,3 düşüşle 1.328.841 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 664,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 893,4 milyon $’a kıyasla 535,7 milyon $ oldu.

Temmuz ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %43,7 düşüşle ve yıllık %2,5 artışla 301.447 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 232.181 mt ile Bangladeş, 145.985 mt ile Türkiye, 107.048 mt ile Tayvan ve 93.148 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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