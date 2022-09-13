ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Temmuz ayında %19,5 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 09:13:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %19,5 ve yıllık %7,3 düşüşle 1.328.841 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 664,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 893,4 milyon $’a kıyasla 535,7 milyon $ oldu.

Temmuz ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %43,7 düşüşle ve yıllık %2,5 artışla 301.447 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 232.181 mt ile Bangladeş, 145.985 mt ile Türkiye, 107.048 mt ile Tayvan ve 93.148 mt ile Hindistan takip etti.