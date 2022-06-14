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ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Nisan ayında %28,2 arttı

Salı, 14 Haziran 2022 09:14:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir çelik hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %28,2 ve yıllık %1,7 artışla 1.658.443 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 605,7 milyon $'a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 590,8 milyon $'a kıyasla 831,4 milyon $ oldu.

Nisan ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %35,7 ve yıllık %77,8 artışla 436.269 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 433.504 mt ile Türkiye, 145.294 mt ile Tayvan, 98.080 mt ile Güney Kore ve 82.063 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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