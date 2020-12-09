﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin hurda ihracatı Ekim ayında %26,6 arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 10:00:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, 2020 yılının Ekim ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %26,6 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 1.491.126 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Malezya olurken, söz konusu ihracat aylık %93,1 ve yıllık %7,9 artış göstererek 365.237 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Malezya’yı 265.957 mt ile Meksika, 200.087 mt ile Bangladeş, 125.411 mt ile Vietnam ve 88.773 mt ile Suudi Arabistan izledi.

Aynı ayda, ABD’nin demir çelik hurda ihracatının değeri ise aylık %42,3 ve yıllık %12,2 artışla 486,9 milyon $ oldu.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  hurda  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Ara

ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %23,9 düştü
07  Ara

ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %10,5 düştü
02  Ara

ABD’nin slab ithalatı Ekim ayında %102,1 arttı
26  Kas

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Eylül ayında %1,1 düştü
19  Kas

ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %2,4 arttı