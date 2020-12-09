ABD’nin hurda ihracatı Ekim ayında %26,6 arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 10:00:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, 2020 yılının Ekim ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %26,6 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 1.491.126 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Malezya olurken, söz konusu ihracat aylık %93,1 ve yıllık %7,9 artış göstererek 365.237 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Malezya’yı 265.957 mt ile Meksika, 200.087 mt ile Bangladeş, 125.411 mt ile Vietnam ve 88.773 mt ile Suudi Arabistan izledi.

Aynı ayda, ABD’nin demir çelik hurda ihracatının değeri ise aylık %42,3 ve yıllık %12,2 artışla 486,9 milyon $ oldu.