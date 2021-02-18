ABD’nin hurda ihracatı Aralık ayında %18,8, 2020 yılında %4,5 düştü

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:43:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %18,8 ve yıllık %9,3 düşüşle 1.205.684 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %21,8 ve yıllık %192,9 artış göstererek 270.458 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Meksika’yı 158.163 mt ile Vietnam, 152.134 mt ile Türkiye, 109.338 mt ile Tayvan ve 80.833 mt ile Mısır izledi.

2020 yılının tamamında ise, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı 2019 yılında kaydedilen 17.660.675 mt’a göre %4,5 düşüşle 16.874.379 mt seviyesinde yer aldı.