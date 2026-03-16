ABD’nin hurda ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,7 düşüş gösterdi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %6,7 ve yıllık %9,2 düşüşle 939.277 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %28,2 düşüş ve yıllık %9,8 artışla 309.977 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 148.784 mt ile Meksika, 93.323 mt ile Tayland ve 52.503 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 471,3 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 416,37 milyon $’a kıyasla 440,34 milyon $ oldu.