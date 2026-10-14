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ABD'nin hurda ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %2 arttı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:48:21 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %2 ve yıllık %1,4 artışla 1,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %6,2 artış ve yıllık %2,8 düşüşle 313.963 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye'yi 207.016 mt ile Meksika, 95.779 mt ile Bangladeş ve 78.210 mt ile Tayland takip etti.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 582,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 470,2 milyon $'a kıyasla 572,1 milyon $ oldu.

Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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