ABD'nin hurda ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %2 arttı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %2 ve yıllık %1,4 artışla 1,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %6,2 artış ve yıllık %2,8 düşüşle 313.963 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye'yi 207.016 mt ile Meksika, 95.779 mt ile Bangladeş ve 78.210 mt ile Tayland takip etti.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 582,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 470,2 milyon $'a kıyasla 572,1 milyon $ oldu.