ABD'nin hurda ihracatı 2026'nın Haziran ayında %11 yükseldi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %11 ve yıllık %25,9 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %75,2 ve yıllık %326,9 artışla 303.579 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika'yı 299.994 mt ile Türkiye, 146.207 mt ile Vietnam ve 78.100 mt ile Kanada takip etti.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 628,43 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 452,89 milyon $'a kıyasla 620 milyon $ oldu.