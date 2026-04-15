ABD’nin hurda ihracatı 2026’nın Şubat ayında %9,6 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %9,6 ve yıllık %19,6 düşüşle 849.092 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %16,3 ve yıllık %15,3 düşüşle 259.471 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 158.214 mt ile Meksika, 110.335 mt ile Tayland ve 59.018 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 440,34 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 430,68 milyon $’a kıyasla 426,75 milyon $ oldu.