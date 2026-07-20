ABD’nin hurda ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %16 arttı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %16 artarken, yıllık %5,7 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %94,8 artış ve yıllık %25,7 düşüşle 264.990 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 173.318 mt ile Meksika, 127.558 mt ile Bangladeş ve 114.134 mt ile Vietnam takip etti.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 480,82 milyon $’a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 534,28 milyon $’a kıyasla 628,43 milyon $ oldu.