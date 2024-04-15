ABD’nin demir ve hurda ihracatı Şubat ayında %25,4 yükseldi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:28:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %25,4 artış ve yıllık %9,4 düşüşle 1.242.554 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %117,7 ve yıllık %20,9 artışla 462.896 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 188.790 mt ile Meksika, 160.206 mt ile Bangladeş, 103.337 mt ile Tayvan ve 90.560 mt ile Hindistan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 449,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 611,3 milyon $’a kıyasla 556,1 milyon $ oldu.