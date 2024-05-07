ABD’nin demir ve hurda ihracatı Mart ayında %7,2 düştü

Salı, 07 Mayıs 2024 15:27:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %7,2 ve yıllık %21,5 düşüşle 1.150.436 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %44,2 ve yıllık %26,3 düşüşle 258.344 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 188.776 mt ile Meksika, 162.115 mt ile Bangladeş, 113.192 mt ile Tayvan ve 77.362 mt ile Peru takip etti.

Yılın üçüncü ayında ABD’nin söz konusu ürün ihracatının değeri, Şubat ayında kaydedilen 554,86 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 650,77 milyon $’a kıyasla 529,89 milyon $ oldu.