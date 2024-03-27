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ABD’nin demir ve hurda ihracatı Ocak ayında %12,9 düştü

Çarşamba, 27 Mart 2024 09:24:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %12,9 ve yıllık %22,2 düşüşle 990.846 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %114,1 artış ve yıllık %14,4 düşüşle 274.830 mt seviyesinde kaydedildi. Meksika’yı, 212.671 mt ile Türkiye, 102.525 mt ile Tayvan, 76.405 mt ile Peru ve 65.567 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 500,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 495,7 milyon $’a kıyasla 449,2 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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