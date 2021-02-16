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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,2 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 11:43:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Şubat 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %2,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5,5 düşüşle 1.581.232 mt oldu.

13 Şubat 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,9 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %75,2, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %81,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Şubat’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,7 düşüş ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 9.804.909 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD ham çelik üretimi %82,2 kapasite kullanım oranıyla 10.738.408 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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