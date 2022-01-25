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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 10:09:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 22 Ocak 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 düşüşle ve yıllık %3,9 artışla 1.635.663 mt oldu.

22 Ocak tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,9 olurken, bu oran önceki hafta %83,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Ocak tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,5 artış ve %82,4 kapasite kullanım oranıyla 5.174.611 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,6 kapasite kullanım oranıyla 4.949.628 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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