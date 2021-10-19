ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 10:04:37 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Ekim 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 ve yıllık %21,5 artışla 1.707.321 mt oldu.

16 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %85,3 olurken, bu oran önceki hafta %84,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,3 artış ve %81,3 kapasite kullanım oranıyla 68.174.026 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,1 kapasite kullanım oranıyla 56.680.903 mt olarak kaydedilmişti.