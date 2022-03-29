ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 düştü

Salı, 29 Mart 2022 10:04:35 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Mart 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %2,4 düşüşle 1.565.800 mt oldu.

26 Mart tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,4 olurken, bu oran önceki hafta %80,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Mart tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık bazda neredeyse değişiklik göstermeyerek ve %80,4 kapasite kullanım oranıyla 19.254.996 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 19.248.646 mt olarak kaydedilmişti.