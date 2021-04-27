ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 arttı

Salı, 27 Nisan 2021 12:11:06 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 24 Nisan 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6, yıllık %43,6 artışla 1.615.705 mt oldu

24 Nisan 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,4 olurken, bu oran önceki hafta %78, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %55,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Nisan’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 artış ve %77,2 kapasite kullanım oranıyla 25.840.400 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 25.315.136 mt olarak kaydedilmişti.