ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 27 Ekim 2020 12:19:49 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Ekim 2020 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14,6 düşüşle 1.392.536 mt oldu.

24 Ekim 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %69,7 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %69,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Ekim’e kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,3 düşüş ve %66,4 kapasite kullanım oranıyla 58.081.125 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı haftasında ABD ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 71.985.526 mt olarak kaydedilmişti.