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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Çarşamba, 23 Şubat 2022 10:29:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Şubat 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %1,4 artışla 1.600.273 mt oldu.

19 Şubat tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,1 olurken, bu oran önceki hafta %79,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Şubat tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,2 artış ve %81,4 kapasite kullanım oranıyla 11.618.315 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,7 kapasite kullanım oranıyla 11.259.977 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  ham çelik  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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