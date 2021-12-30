ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düştü

Perşembe, 30 Aralık 2021 10:55:22 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Aralık 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüşle ve yıllık %11,8 artışla 1.634.756 mt oldu.

25 Aralık tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,6 olurken, bu oran önceki hafta %81,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Aralık tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,1 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 84.827.708 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %68,1 kapasite kullanım oranıyla 71.218.950 mt olarak kaydedilmişti.