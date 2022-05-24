ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 arttı

Salı, 24 Mayıs 2022 09:23:44 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Mayıs 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 artışla ve yıllık %2,5 düşüşle 1.622.953 mt oldu.

21 Mayıs tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82 olurken, bu oran önceki hafta %81,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %81 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Mayıs tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %80,3 kapasite kullanım oranıyla 31.931.996 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78,7 kapasite kullanım oranıyla 32.516.223 mt olarak kaydedilmişti.