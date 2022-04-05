ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 düştü

Salı, 05 Nisan 2022 10:25:05 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Nisan 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,1 ve yıllık %3,5 düşüşle 1.563.986 mt oldu.

2 Nisan tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,3 olurken, bu oran önceki hafta %79,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Nisan tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle ve %80,4 kapasite kullanım oranıyla 20.784.510 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 20.869.785 mt olarak kaydedilmişti.