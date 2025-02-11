ABD’nin getirdiği vergiler Hindistan çelik sektörü için uyarı niteliğinde, Çin doğrudan etkilenmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 Şubat tarihinde tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirmesinin ardından Asya ve Hindistan merkezli üreticiler de dahil olmak üzere küresel çapta tüm çelik üreticileri bu yeni verginin olası sonuçlarını konuşmaya başladı.

Ana ihracat rotası ABD olmayan ve Orta Doğu, Afrika ve Asya piyasalarına daha fazla satış yapan Hint üreticiler yeni vergiler konusunda kaygılı olmasa da çoğu piyasa oyuncusu vergilerden huzursuz oldu ve Hint üreticiler bunun “Hindistan çelik sektörü için bir uyarı niteliğinde” olduğunu ifade etti.

Hint çelik üreticileri küresel çelik sektörünün önümüzdeki 10 yıl boyunca giderek daha da bölgeselleşmesini, maliyet avantajlarının düzenli ticareti desteklediği vasıflı kaliteler dışında deniz aşırı çelik ticaretinin yavaşlamasını bekliyor. Bununla birlikte tahminlere göre Hindistan’ın yerel çelik talebi 2030-2032 yılları arasında yıllık 300 milyon mt’a çıkacak. Ancak ciddi genişletme yatırımları yapılmadan önce mevcut durumu iyi tahlil etmek gerekiyor. Hint çelik üreticisi JSPL’nin bir temsilcisi, “Bu gelişmeyle birlikte Hint çelik üreticilerinin ABD ya da AB’ye yapılan ihracata dayalı yatırım planlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Genişletme çalışmaları belirsiz ihracat piyasalarına değil, yerel talep beklentilerine dayalı olmalı. Yalnızca acil satışlar için çelik üretmek sürdürülebilir bir strateji değil. Hindistan’ın büyük bir iç piyasası olduğunu da düşündüğümüzde ihracata bağlılığın azaltılması lazım,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte çelik sektörü ülkede döviz yaratmak için bileşen imalatı, sermaye malları ve makine üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermeli. Bununla birlikte ABD’de çelik fiyatlarının artması ve yerel üreticiler tam kapasitede çalıştığı için hurda bulunurluğunun düşmesi bekleniyor. Bu nedenle küresel çelik fiyatları yukarı yönlü ivme kazanabilir.

Asya çelik piyasalarında yeni vergilerin, zaten mevcut vergiler nedeniyle ihracat tonajı önemli ölçüde düşen Çin'i daha da etkilemesi bekleniyor. Öte yandan etkilenecek olan yalnızca Çin’in doğrudan çelik ihracatı değil, Güney Kore ve Vietnam gibi Asya ülkeleri ile Kanada ve Meksika’nın ihracatı. ABD için en büyük endişe kaynağı olan Asya ülkesi ise, ABD’ye 6,56 milyon mt çelik ihraç eden Kanada, 4,50 milyon mt ihraç eden Brezilya ve 3,52 milyon mt ihraç eden Meksika’nın ardından 2024 yılında toplam 2,8 milyon mt çelik ihraç etmiş olan Güney Kore.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar Trump’ın ilave ithalat vergileri ya da antidamping vergileri getirebileceğini ve bunun Asya çelik piyasasında daha fazla etki yaratabileceğini ifade etti.