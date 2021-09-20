ABD’nin filmaşin ithalatı Temmuz ayında %10,5 düştü

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:23:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %10,5 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %167,8 artışla 99.004 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 87,9 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 26,4 milyon $’a kıyasla 85,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 26.474 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 25.932 mt’a kıyasla 28.375 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 21.715 mt ile Mısır, 9.338 mt ile Cezayir, 9.132 mt ile Brezilya ve 8.469 mt ile Japonya takip etti.