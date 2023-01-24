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ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %0,1 düştü

Salı, 24 Ocak 2023 09:04:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin filmaşin ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %32,7 düşüşle 63.738 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 75,3 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a kıyasla 72,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 20.033 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 31.228 mt’a kıyasla 27.496 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.404 mt ile Japonya, 12.222 mt ile Meksika, 10.839 mt ile Almanya ve 2.500 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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